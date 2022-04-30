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PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan iki terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlık, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Ekleme: 30.04.2022 - 19:07 Güncelleme: 30.04.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

SAYI 27'YE YÜKSELDİ

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 27'ye yükseldi.
PKK'dan kaçan iki terörist daha teslim oldu: Sayı 27'ye yükseldi
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