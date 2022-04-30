Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez

Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti.Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.Pegasus tarafından etik-ahlak kuruluna sevk edildiği ve işten çıkarıldığı belirtilen çalışanın avukatı, konuya ilişkin açıklama yaptı.Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.Pegasus çalışanının avukatının açıklamalarında şu cümlelere yer verildi:"Türkiye laik bir devlet. Ramazan diye bir tabir bizde olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil. Dini dogmalar sahiplerini bağlar."