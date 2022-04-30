  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez

Dini değerleri aşağıladığı için hakkında soruşturma açılan Pegasus çalışanının avukatı, Ramazan ayının kendileriyle bir alakası olmadığını ve kendi yaşam tarzlarını alakadar etmediğini söyledi.

Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez
Ekleme: 30.04.2022 - 15:58 Güncelleme: 30.04.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez
Bir grup Pegasus çalışanının bir araya gelerek alkol tükettikleri Kadir Gecesi'nde dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunması tepki çekmişti.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus çalışanları hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Pegasus tarafından etik-ahlak kuruluna sevk edildiği ve işten çıkarıldığı belirtilen çalışanın avukatı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bizim yaşam tarzımızı alakadar etmez"

Avukat, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu belirterek kendilerinde Ramazan diye bir tabirin olmadığını ifade etti.

Ramazan ayının toplumun yalnızca bir kesimini ilgilendiren bir takvime göre icra edildiğini söyleyen avukat, "Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Dini dogmalar, sahiplerini bağlar"

Pegasus çalışanının avukatının açıklamalarında şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye laik bir devlet. Ramazan diye bir tabir bizde olmadı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizim yaşam tarzımızı alakadar edecek bir şey değil. Dini dogmalar sahiplerini bağlar."
Kırklareli'ndeki Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Yılda 128,3 milyon lira tasarruf
Bakan Nebati yeni kredi uygulamasını açıkladı: 6 farklı kredi modeli imkanı!
Pegasus çalışanının avukatı: Ramazan bizi alakadar etmez
Tuzla'daki patlama: Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk yorumu: Twitter'ı satın almış olabilir ama...
Sözde Ermeni soykırımı kanun teklifine çivili yanıt: Garo Paylan ilk önce gidip buraları ziyaret etsin
Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
CHP'li İBB'den 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale skandalı! Soruşturma izni verilen 7 isim daha deşifre oldu
Suriye'de 'Siyasal Dönüşüm' mesajı! Dışişleri'nin sitesinde çarpıcı ifadeler...
'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Efsanevi pilotun eşyaları açık artırmaya çıkıyor
Türkiye Yunanistan'ın provokasyonuna geçit vermedi! Tatbikat resti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz
Putin bunu da yaptı! Avrupa'da füze şoku: Dünyaya meydan okudu
Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat
Prof.Dr. Ersan Şen: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yeterli kapasitesi yok!
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Türkiye'den uzay atağı: Uzay Limanı Projesi heyecan uyandırdı

Türkiye'den uzay atağı: Uzay Limanı Projesi heyecan uyandırdı

İl il bayram namazı vakitleri

İl il bayram namazı vakitleri

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı