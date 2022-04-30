Kırklareli'ndeki Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı! Yılda 128,3 milyon lira tasarruf

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Pınarhisar ve Çakılı çevre yollarının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 71 km'lik projenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladık.- Yaklaşık 7.5 km'lik Pınarhisar ve 3 km'lik Çakıllı Çevreyollarıyla birlikte projenin 22 km2'lik kısmını hizmete vermiş oluyoruz.- Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7 bin tondan fazla azalacakBenim dünyamda Pınarhisar'ın ayrı bir yeri var. Cezaevleri zalimler için hapishane, masumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevi'ni kendimizi geliştirmek için bir taş medreseye dönüştürdük. Tayyip Erdoğan'a İBB başkanlığını çok görerek hukuk yoluyla ayağına çelme takanlar onun 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek durumunda kaldı. Pınarhisar çevre yolunun açılışı işte bize hayatımızdaki bu yolları hatırlattı.