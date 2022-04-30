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'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Efsanevi pilotun eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Ukraynalı kaynaklar, 40'tan fazla Rus uçağını düşüren efsanevi savaş pilotu 'Kiev'in Hayaleti'nin geçen ay savaşta öldürüldüğünü duyurdu. Efsane pilotun kask ve gözlükleri müzayedede satılacak.

'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Efsanevi pilotun eşyaları açık artırmaya çıkıyor
Ekleme: 30.04.2022 - 14:14 Güncelleme: 30.04.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Efsanevi pilotun eşyaları açık artırmaya çıkıyor
Bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka, 13 Mart'ta 'ezici sayıdaki' düşman kuvvetleriyle savaşırken vurulduğunda bir MiG-29 uçuyordu. Ukrayna hükümetinin, işgalin ilk gününde Tarabalka'nın altı Rus uçağını düşürdüğünü açıklamasında sonra, savaş pilotu hızla dünya çapında ün kazandı. Twitter, bir Ukrayna jetinin birkaç şehirde gökyüzünde süzüldüğünü ve altı Kremlin uçağını düşürdüğünü iddia eden görüntülerle çalkalandı.

BİR HOLLYWOD FİLMİ GİBİ

Ancak daha sonra 'Kiev'in Hayaleti'nin ve şaşırtıcı öldürme rakamlarının Ukrayna hükümeti tarafından ordu saflarına cesaret vermek için uydurulmuş bir efsane olduğu yönündeki spekülasyonlar arttı. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen görüntülerden birinin, 2008 yılında çıkan bir video oyununa ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir uzman, "İnternette paylaşılan dikey çekimli video, bir Ukrayna savaş uçağının Rus uçağını düşürdüğünü göstermiyor, bu görüntü video oyunu Digital Combat Simulator'dan geliyor" dedi. Birkaç gün sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı, hükümetin Twitter hesabından 'Kiev Hayaleti'nin beceri ve cesaretini öven bir video yayınladı ancak aynı görüntüyü kullandı. Çoğu internet dedektifi için hikaye gerçek olamayacak kadar Hollywood gibi görünüyordu. Şimdi ise kaynaklar, gizemli pilotun kimliğini ve ölümünü The Times gazetesine doğruladı. Kask ve gözlüklerinin şimdi Londra'daki bir müzayedede açık artırmayla satışa çıkması bekleniyor.

'MERHABA İŞGALCİLER, RUHUNUZU ALMAK İÇİN GELİYORUM'

Yerel hesaplar, en az 40 Rus uçağının düşürülmesinden şahsen sorumlu olduğunu söylüyor. Ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için 'Kiev'in Hayaleti' olarak anılan pilotun İlk başarısından sonra Ukrayna hükümeti şunları söylemişti: "İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti diyor. Ve haklı olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kare ası, başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi." Ölümünden sonra, savaşta gösterdiği cesaret nedeniyle ülkenin en büyük madalyası olan Altın Yıldız Nişanı'na ve Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ölümünden iki gün önce, kokpitte oturan efsanevi savaşçının fotoğrafını paylaştı: "Merhaba işgalciler, ruhunuzu almak için geliyorum!"

AİLESİNİ SELAMLAMAK İÇİN KANATLARINI KALDIRIRDI

Tarabalka, Ukrayna'nın batısındaki Korolivka köyünde işçi sınıfı bir ailede dünyaya geldi. Harkov Ulusal Hava Kuvvetleri Üniversitesi'ne gitti ve arkasında eşi Olenia ve sekiz yaşındaki oğlu Yarik'i bıraktı. Annesi Nahtalia, oğlunun MiG jetlerini evlerinin üzerinde uçarken izlediğini ve her zaman bir savaş pilotu olmayı hayal ettiğini söyledi. Nahtalia, "Sürekli paraşütçüleri hava tatbikatlarında izlerdi ve nereye düştüklerini görmek için onlara doğru koşardı. Küçüklüğünden beri hep gökyüzünün hayalini kurdu, bulutlardan daha yükseğe uçmak istoyrdu" dedi. Tarabalka pilot olduktan sonra, düzenli olarak köylerinin üzerinden uçar ve ailesini selamlamak için jetinin kanatlarını kaldırırdı.
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