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İstanbul Havalimanı'nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı

İstanbul Havalimanı'nda pandeminin başlamasından bu yana bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 293 uçuşla, son iki yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.

Ekleme: 30.04.2022 - 14:50 Güncelleme: 30.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı'nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı2020 yılından beri dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle küresel hava ulaşımı ciddi oranda etkilenmiş ve uçuşlarda büyük oranda düşüşler yaşanmıştı. Buna karşın salgının etkilerine rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan konumundaki İstanbul Havalimanı, iki yıl üst üste Avrupa'da en çok yolcunun seyahat ettiği havalimanı olmuştu.

Son iki yılın en yüksek uçuş rakamı

Pandeminin etkileri azalmaya devam ederken son 2 yılın en yüksek uçuş rakamlarına bugün ulaşılması bekleniyor. Ramazan Bayramı münasebetiyle artan taleple birlikte düzenlenen ek seferlerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan toplam bin 293 iniş-kalkış yapması bekleniyor. Gerçekleştirilecek seferlerle birlikte 198 bin 332 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Bayram hareketliliği sürüyor

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı'nda dün başlayan yoğunluk bugün de sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren seyahat etmek üzere havalimanına gelen yolcular, özellikle biletleme işlemleri için check-in kontuarları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram tatili için ailesiyle birlikte memleketine gittiğini belirten yolculardan Nazan Bulut, “Mersin'e ailemi ziyarete gidiyorum. Havalimanı yoğun ama bir aksaklık yok gayet güzel gidiyor. 4 gün geçirmeyi düşünüyoruz. Biz biletimizi önceden almıştık o nedenle normaldi ama belki şuan alanlar için daha yüksek olabilir" diye konuştu.


Kıvanç Babaoğlu ise, “Bayram için ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber Antalya'ya tatile gidiyoruz. Oğlumuz da iki yaşında aslında biraz da onun için gidiyoruz ilk defa uçağa binecek. Biletimizi çok erken aldık" dedi.

"Pandemiden bu yana ailecek ilk uçuşumuz"

Pandemi nedeniyle gidemedikleri memleketi Iğdır'a iki yıl aradan sonra bu bayramda gittiklerini belirten Ahmet İdiz da, “Bayramda aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Özellikle anne ve babamı çok özledim. Bayramı onlarla geçireceğimiz için çok mutluyuz. İki sene oldu gitmeyeli, pandemi engel olmuştu. Pandemiden bu yana ailecek ilk uçuşumuz" ifadelerine yer verdi.
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