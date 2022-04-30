İl il bayram namazı vakitleri

Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. "2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri...