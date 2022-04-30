İl il bayram namazı vakitleri
Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. "2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerde bayram namazı saatleri...
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki namaz saatlerini açıkladı.
Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
İşte il il 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı namazı vakitleri...
2 MAYIS 2022 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ
Adana: 06.14
Adıyaman: 06.02
Afyonkarahisar: 06.31
Ağrı: 05.40
Aksaray: 06.18
Amasya: 06.07
Ankara: 06.20
Antalya: 06.33
Ardahan: 05.39
Artvin: 05.42,
Aydın: 06.43
Balıkesir: 06.40,
Bartın: 06.20,
Batman: 05.50,
Bayburt: 05.50,
Bilecik: 06.31,
Bingöl: 05.51,
Bitlis: 05.45,
Bolu: 06.24,
Burdur: 06.34,
Bursa: 06.35,
Çankırı: 06.16,
Çorum: 06.11,
Denizli: 06.38,
Diyarbakır: 05.54,
Düzce: 06.26,
Edirne: 06.43,
Elazığ: 05.57,
Erzincan: 05.54,
Erzurum: 05.46,
Eskişehir: 06.30,
Gaziantep: 06.06,
Giresun: 05.56,
Gümüşhane: 05.53,
Hakkari: 05.40,
Hatay: 06.12,
Iğdır: 05.35,
Isparta: 06.32,
İstanbul: 06.34,
İzmir: 06.45,
Kahramanmaraş: 06.07,
Karabük: 06.19,
Karaman: 06.23,
Kars: 05.38,
Kastamonu: 06.14,
Kayseri: 06.11,
Kilis: 06.08,
Kırıkkale: 06.18,
Kırklareli: 06.40,
Kırşehir: 06.16,
Kocaeli: 06.31,
Konya: 06.25,
Kütahya: 06.32,
Malatya: 06.01,
Manisa: 06.44,
Mardin: 05.52,
Mersin: 06.17,
Muğla: 06.42,
Muş: 05.47,
Nevşehir: 06.15,
Niğde: 06.16,
Ordu: 05.58,
Osmaniye: 06.11,
Rize: 05.48,
Sakarya: 06.29,
Samsun: 06.04,
Siirt: 05.47,
Sinop: 06.08,
Sivas: 06.04,
Şanlıurfa: 06.00,
Şırnak: 05.45,
Tekirdağ: 06.40,
Tokat: 06.05,
Trabzon: 05.51,
Tunceli: 05.55,
Uşak: 06.36,
Van: 05.40,
Yalova: 06.33,
Yozgat: 06.12,
Zonguldak: 06.22.'
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise 06.24,
Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15,
İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12,
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.