Dünya panikte! Çocukları bu gıdalardan uzak tutun

Gizemli hepatitle ilgili çalışmalar hızla sürerken diğer taraftan da hastalık hızla yayılmaya devam ediyor. Çocukları tehdit eden gizemli hepatit hastalığından bir kişi hayatını kaybetti. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.HERKES ENDİŞELİGizemli hepatitle ilgili aileler endişeli. Yeni Şafak’ın haberine göre; Uzman Dokror Dilruba Garashova, "Virüsün tam olarak ne olduğu anlaşılana kadar çocuklarımızı paketlenmiş hazır gıdalardan uzak tutalım. Özellikle kuruyemiş ve tatlı tarzı paketli yiyecekleri tüketmekten kaçınalım." dedi.KABUKLU KURUYEMİŞLERE DİKKATGarashova, "Avrupa Enfeksiyon Derneği'nin yayınladığı rapora göre toksinden kaynaklanan bir hastalık olarak görülüyor. Bu toksin aslında bir mantar zehri. Ve bu mantarın kaynağının kabuklu kuruyemişler olduğu düşünülüyor. Özellikle nemli ve küflü ortamlarda bulunan bu toksin karaciğere etki ediyor. Vakalardan da görüleceği üzere karaciğer rahatsızlığı şikâyetiyle gelen hasta sayısı bir hayli fazlaydı" diye konuştu.Vakaların sadece çocuklarda görülmesi nedeniyle endişelenen ailelerin olduğunu belirten Garashova, "Dünyaca ünlü bir markada tespit edilen bakteri sonrasında salmonella tespit edilmişti. Gizemli hepatit de bu tarz bir virüs olabilir." dedi.GİZEMLİ HEPATİT BELİRTİLERİGarashova, "Gizemli hepatite karşı önlem almak gerekirse, bir süreliğine, en azından bu virüs tam anlamıyla tespit edilene kadar poşetlenmiş gıdalardan çocuklarımızı uzak tutalım. Özellikle kuruyemiş ve talıı tarzı paketlenmiş yiyecekleri tüketmekten kaçınalım" ifadelerini kullandı.Garashova, "Hastalığın belirtileri ise, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, göz aklarında ve ciltte sarılık gibi belirtiler görülür. Bu açıdan dikkatli olmaları ve vakit kaybetmeden hastaneye başvurmalarını öneriyorum.COVID-19 VEYA AŞILARLA İLGİSİ YOKDünya Sağlık Örgütü 16 ülkede görülen gizemli hepatitle ilgili yaptığı açıklamada vakaların Covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını söyledi.