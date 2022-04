Çamlıca Kulesi'nde bayram temizliği: Bir ip yardımıyla günde 6 saat havada kalıyorlar

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinin bakımı, onarımı ve temizliğinden sorumlu endüstriyel dağcılar da mesaiye başladı.Sabahın erken saatlerinde güne başlayan ekip, bir ip yardımıyla günde yaklaşık 6 saat havada kalarak Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin hem bakımını hem de temizlik işlerini yapıyor.Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan Kaan Kara, "Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz" dedi.Ekip liderlerinden Zİ Endüstriyel İple Erişim Direktörü Kaan Kara, "Çamlıca Kulesi'nde tek bir iş yapıyoruz diyemeyiz. Şu an uygulanan iş cam yüzeye seramik çalışması. Bu çalışmayla birlikte camın 3-4 günde kirleniyorken bunu 1-2 aya uzatabiliyoruz. Haftanın 7 günü buradayız. Dış cephede sadece cam silimiyle uğraşmıyoruz. Bakım, onarım, sıva, raspalama işleri ve genel periyodik kontrollerimiz sürüyor. Şu an buna bayram hazırlığı diyebiliriz. Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz" diye konuştu.Mesleğin zor olduğu kadar cezbedici bir yanı da olduğunu ifade eden Kara, "Yasal olarak 6 saat çalışabiliyoruz. Öğleden önce 3, öğleden sonra 3 saat şeklinde. İpin üzerinde çalışırken sizin ergonomik yapınız, oturuş şekliniz uzun süre oturduğunuzda bacaklarınızdaki kan akışını kesebilir. Dışarıdan bakıldığında zor bir meslek ama buna alıştıktan sonra bir markette kişi kendi mesleğini nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Yüksekte her zaman heyecanlı hissediyoruz. Zorlukları olduğu kadar bizi cezbeden tarafları da var. Kişiyi özgür hissettirmesi bizi cezbeden konular" ifadelerini kullandı.Çamlıca Kulesi'nin temizliğinin hava şartları elverdiği sürece 15 günde tamamlanabildiğini belirten Kara, "Hava şartları çok önemli. Bunun en başında rüzgar geliyor. Rüzgar bizim çalışmamızı engelleyen bir faktör. Rüzgar olursa iplerin birbirine karışma riski var, çalışanların 1 saat gibi bir sürede başlarında ağrı oluşma, dikkat bozukluğu gibi semptomlar kendini gösterdiği için biz belirli rüzgar aralıklarında çalışıyoruz" dedi. Kara, gelen ziyaretçilerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi.Yaklaşık 3 buçuk yıldır bu mesleği yaptığını belirten 47 yaşındaki Hakan Oran, hazırlıklar tamamlandığında açıklamalarda bulundu.Oran, "Sabah 07.00 gibi burada oluyoruz. O gün iniş yapacağımız yere göre malzemelerimizi ve ekipmanlarımızı hazırlıyoruz, iniş yapacağımız yerin istasyonlarını kuruyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldıktan sonra da ipe giriş için hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Aldığımız güvenlik önlemlerine canımızı emanet ediyoruz" diye konuştu.Özel bir şirkette uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra bu mesleğe başlayan Oran, "Eğer o gün polisaj yapacaksak üzerimizde ortalama 20-25 kiloluk bir ağırlık oluyor. Ailem ilk başlarda çok tedirgin oluyordu ama uzun bir süre geçtiği için onlar da alıştılar. Bizim işte korku olmazsa olmaz. Korku bizi hayatta tutar. Çok keyifli bir mesleğimiz var, çok severek yapıyorum" dedi.