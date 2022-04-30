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Başkan Erdoğan'dan Elon Musk yorumu: Twitter'ı satın almış olabilir ama...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili bir yorum yaptı. Başkan Erdoğan, sosyal medyaya yaklaşımına vurgu yaptı ve, "Elon Musk burayı almış olabilir fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Elon Musk yorumu: Twitter'ı satın almış olabilir ama...
Ekleme: 30.04.2022 - 15:17 Güncelleme: 30.04.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Elon Musk yorumu: Twitter'ı satın almış olabilir ama...
ünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili dikkat çekici bir yorum yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta sorulan soruya şu yanıtı verdi:

SORU: Elon Musk ile çeşitli konularda iletişim halinde olduğunuza tanıklık ediyoruz. Musk, bu hafta Twitter'ı satın aldı. Bazı çalışmalar yapacak. Mesela güvenilirliğini artırmak istiyor, platformu daha güvenilir hale getirmek istiyor. Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Ben hem Musk ile iletişiminizi sormak isterim hem de Türkiye'deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında ne söylemek istersiniz?


"ELON MUSK ALDI DİYE OLUMSUZLUKLAR MEŞRULAŞMAZ"

"Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler… Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız. Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz."


"Örneğin Trump'ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum 'Twitter cıvıtır' diye. Bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz. Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı."

"ÜLKEMİZİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Elon Musk burayı almış olabilir fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız. Şu anda çıkaracağımız yeni yasal düzenlemeyle bu işe bir çekidüzen vermeyi hedefliyoruz. Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız."
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