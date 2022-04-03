  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

Rus askerleri Ukrayna topraklarındaki işgalini sürdürürken Ukrayna da canla başla mücadeleyi sürdürüyor. Ukraynalı askerlerin yanı sıra sivil halk da bu direnişe destek sağlıyor. Rus birliklerini püskürtmek ve etkisiz hale getirmek için her yola başvuran Ukrayna halkı son olarak korkunç bir yönteme başvurdu.

Ekleme: 3.04.2022 - 18:38 Güncelleme: 3.04.2022 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı
Ukraynalı halkı Rus işgalci güçlerini etkisiz hale getirmek için zehirleme yoluna gitti. Sivillerin sunduğu zehirli kek sonucu 2 rus askerini ölürken 28 Rus askeri yoğun bakıma alındı. Rus askerlerinin ayrıca alkol zehirlenmesi de yaşadığı bildirilen açıklamayı Ukrayna yaptı.

Harkov yakınlarındaki İzyum'da siviller, kentin büyük arazilerini acımasız top saldırılarıyla yok eden Ruslara karşı savaşıyor.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre yerel halk 3. Rus Motorlu Tüfek Tümeni için kek pişirdi ve bu keklere zehir kattı.

Açıklamada, 'Sonuç olarak iki işgalci öldürüldü, 28 işgalci ise yoğun bakıma alındı. Durumları hakkında bilgi verilecek' dendi.

Motostrils Tümeni'nden 500 askerin daha 'kaynağı bilinmeyen ağır alkol zehirlenmesi' nedeniyle hastanede olduğu iddia edildi.
NATO'dan Ukrayna'daki sivil ölümlere tepki: Sorumlular yargılanmalı
Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR)
Rus bombardımanından o da nasibini aldı: Dünyanın en büyük kargo uçağı küle döndü
Murat Fırat Altın madalyayı kazandı
MSB'den tezkeresini alan bir askerin kışladan lüks konvoyla çıktığı görüntülere inceleme: Derhal gereği yapılacak
3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yapmayana 2 bin 815 bin lira ceza!
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: En kötüsünü görmedik asıl savaş şimdi başlamak üzere
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı
Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var!
Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu su içer gibi, yemek yer gibi yalan söylüyor
Thodex’in örgüt şeması çıkarıldı! İşte organize sahtekarlığın anatomisi!
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü
CHP'li belediyenin barınağında köpekler birbirini yedi! Doğa Koruma, kalan köpekleri korumaya aldı
ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti!
Türk komandosu kullandı: İlk ihracata kapı açıldı
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
Muğla'da korkunç olay: Denizde bulduğu poşet kolunu kopardı

Muğla'da korkunç olay: Denizde bulduğu poşet kolunu kopardı

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Balıkesir'de dehşet evi!

Balıkesir'de dehşet evi!

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı