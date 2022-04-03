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Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor

Sultangazi'de İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor.

Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor
Ekleme: 3.04.2022 - 14:53 Güncelleme: 3.04.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor
Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, "Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.

Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor

Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü. Çevre sakinlerinden Hasan Tamar, "Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.

Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor

Yaklaşık 10 senedir Sultangazi'de esnaf olan Hasan Tamar, kötü kokulardan rahatsız olduğuna dikkat çekerek, "Bazen aşırı derecede koku yayıyor. Rüzgar bizden tarafa geldiği zaman kokusundan rahatsız oluyoruz. Aşağıda su arıtma tesisi var, içtiğimiz suların içine karışabilir. Belediyenin su arıtma tesisi var, ona da karışabilir" dedi.

Çevrede hayvanların öldüğüne vurgu yapan Tamar, "Hayvanlar zarar görüyor. Ben buraya kedimi aramak için geldim. Bir tanesinin leşini ilerde buldum, birisi de şu an kayıp. Belki buraya su içmeye mi geldi ne oldu bilmiyorum. Bu hayvanların ölüm sebebi bence bu atık sular" ifadelerini kullandı.

Tehlike saçıyor: Baraja uzanan dere mavi akıyor

Yetkililerden suyun tamamen kapatılmasını istediğini belirten Tamar, "Bu bizim çevremize zarar veriyor. Büyük ihtimalle kot fabrikasından gelen su, başka bir şey düşünemiyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldan beri bunu görüyorum. Daha önce de yetkililer inceleme yaptı, kot fabrikasında birkaç ay ara verildi. Sonra yeniden başladı. Genellikle hafta sonları bu su daha çok oluyor" diye konuştu.
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