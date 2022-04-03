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Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayı’na düşen ve 2 gün süren aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, baba ocağı İzmir’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 3.04.2022 - 17:24 Güncelleme: 3.04.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de çaya düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

31 Mart Perşembe günü Hakkari'nin Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25), bir anda dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü. Çaya düşerek kaybolan asteğmeni bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı.
Şehit asteğmene son görev: Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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