Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Airbus, A380 tipi bir yolcu uçağı kullanarak pek çok insana yok artık dedirtecek bir çalışmaya imza attı. Daha temiz havacılık arayışında olan şirketlerden biri olan Airbus, A380'i yemeklik yağ ve atık yağlardan yapılan özel bir yakıt ile uçurmayı başardı.AIRBUS A-380 ÜÇ SAAT SAF İLE UÇTUAirbus'ın açıklamasına göre, Airbus'ın A380 test uçağı, 25 Mart Cuma günü saat yerel saat ile 08:43'te Fransa'nın Toulouse kentindeki Blagnac Havalimanı'ndan havalandı. Uçuş yaklaşık üç saat sürdü ve uçağın Rolls-Royce Trent 900 motoru yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalıştırıldı.'PATATES KIZARTMASI GİBİ KOKUYOR'Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı'nın (SAF), temel olarak kullanılmış yemeklik yağların yanı sıra diğer atık yağlardan oluştuğu açıklandı. Uçuşta 27 ton SAF kullanıldı.Yetkililere sorma fırsatı yakalayan Futurism, yakıtın 'patates kızartması gibi koktuğunu' aktardı. Sitenin haberinde Airbus'ın iletişim ekibinin bir üyesi olan Matthieu Duvelleroy'un ise bir telefon görüşmesi sırasında, “Ayrıca yemeklik yağ kokusuna sahip olduğunu düşünüyorum” dediği ifade edildi.ÜÇÜNCÜSÜ OLDUBu, son 12 ay boyunca yüzde 100 SAF ile uçan üçüncü Airbus uçak türü oldu. İlki Mart 2021'de bir Airbus A350'ydi, ardından Ekim 2021'de tek koridorlu A319neo uçurulmuştu.Airbus, SAF kullanımının artırılmasının, endüstrinin 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşması için kilit bir yöntem olduğundan bahsediyor.