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AVRUPA Ukrayna’da teravih kılınamadı!

Bir milyon Müslümanın yaşadığı Ukrayna’da savaş nedeniyle camilerde ilk teravih kılınamadı. İftar çadırları ise sadece Rus saldırılarından daha az etkilenen batıdaki kentlerde kurulabildi.

Ekleme: 3.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 3.04.2022 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
AVRUPA Ukrayna’da teravih kılınamadı!Rusya’nın havadan ve karadan saldırılarının devam ettiği Ukrayna’da yaklaşık 1 milyon Müslüman, ramazana savaş şartları altında girdi. Ülke genelinde ilan edilen savaş durumu nedeniyle camilerde ramazanın ilk teravih namazı kılınamadı. Camilerdeki iftar çadırları ise sadece saldırıların daha az meydana geldiği batıdaki kentlerde kurulabildi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE İLK İFTAR
Başkent Kiev’deki Müslümanlar savaşın gölgesinde ramazan ayının ilk iftarını açtı. Kiev bölgesindeki Çayki köyünde bulunan Kırım Müslümanları Merkezi’nde, ilk iftar yapıldı. Kırım Müslümanlar İdaresi Başkanı Ayder İsa Oğlu Rüstemov, “Korkunç çatışmalar vardı ama şimdi biraz sakinleşti. Bu gerçekleri de görmek lazım ama bunu sadece bu bölge hakkında söylüyorum. Burada büyük patlamalar yaşandı ama şu an sakinleşti ama bunu bir Allah’ın nimeti, ramazanın nimetine sayalım” dedi.
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