WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Meta'ya bağlı platform, geçtiğimiz günlerde sesli mesajlara yeni yetenekler eklemişti. Şimdi ise bir hayali gerçeğe dönüştürme yolunda. Çünkü şirket, görünüşe bakılırsa aynı WhatsApp hesabını iki farklı telefonda kullanabileceğiniz bir özellik için kollarını sıvamış.WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!WhatsApp'ın beta sürümünde bulunan bir ekrana dayanarak açıklamalar yapan WABetaInfo'ya göre, WhatsApp, kullanıcıların birden fazla telefonda veya bir telefon ve tablette aynı hesapla sohbet etmelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.Söz konusu ekran, ana telefonunuzla bir kod tarayarak kullandığınız cihazı kaydettirmeniz için talimatlar veriyor. Ancak şu anda taranacak gerçek bir kodun görünmediği aktarılıyor.Ekran, uygulamanın Android sürümünde bulunduğu için özelliğin ikincil bir telefon veya tablette sohbet etmeyi destekleyeceği çıkarımında bulunuluyor. Özelliğin iOS'ta da kullanılabilir olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak bunun olacağına ihtimal veriliyor.BENZERİ ZATEN KULLANILABİLİYORWhatsApp kullanıcıları, halihazırda hesaplarına bir telefon ve bir bilgisayarı bağlayabiliyorlar. Platform aslında şu anda yalnızca bilgisayarları ikincil cihaz olarak kullanmayı destekleyen Bağlı Cihazlar özelliği aracılığıyla hesabınızın birden fazla cihazda kullanılmasını teknik olarak destekliyor. Bu özellik hem iOS hem de Android'de kullanılabiliyor. Ancak Bağlı Cihazlar özelliği masaüstü kullanıcıları için kullanışlı olsa da, ikincil akıllı telefonları veya tabletleri olanlar için pek yararlı olmuyor.