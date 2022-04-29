Üç saatlik yol 1,5 saate inecek: Türkiye'nin en modern otoyolu dört şehri birbirine bağlıyor!

Ege Bölgesi'nin ticaret hacmine büyük katkı sağlayacak olan İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun 2. etabı olan 140 kilometrelik 6 şeritli Aydın-Denizli otoyolu 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 km olarak bir milyar 137 milyon Euro'ya mal olacak. Tamamlandığında yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen modern teknolojinin tüm olanaklarının kullanıldığı şiddetli depremlere bile dayanıklı Türkiye'nin en modern otoyolları arasına girecek olan otoyol ile İzmir-Denizli arası seyahat süresi bir buçuk saate düşecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yap işlet devret modeli ile Aydın-Denizli Otoyolu yapılması işinde geçtiğimiz yıl temelleri atılan otoyol ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Otoyol ana şantiyesi olan Kuyucak-Karapınar mahallesinde bulunan şantiye hizmet binasında yapılan toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk katıldı.Bilgilendirme toplantısı ve otoyolun çalışma alanları ziyaretlerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 2. Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Murat Gönenli, otoyolun 2023 yılında tamamlanacağı müjdesini vererek yapılan tüm çalışmaları anlattı. Gönenli, “Otoyol inşasında tüm çalışmaların neredeyse yüzde 50'sini geçmiş durumdayız. Havaların ısınması ile birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak teslim tarihinden de önce otoyolu tamamlamayı hedefliyoruz. 16 aydır sürdürdüğümüz çalışmalarda doğalgaz, elektrik ve diğer hizmet altyapılarının durumu çalışmalarımızı aksatsa da özellikle doğa ve kültürel varlıkların korunmasına azami özen göstererek çalışmalarımız planlandığı şekilde sürdürüyoruz' dedi.Açıklamasını sürdüren Gönenli, “Aydın-Denizli otoyolu; İzmir-Aydın arasındaki kesimi işletmeye açılmış olan, İzmir-Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye'nin önde gelen illerinden olmaya namzet Aydın ve Denizli'nin mevcut Aydın-İzmir Otoyolu ile İzmir Limanına, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Marmara Bölgesine ve aynı şekilde 2035 yılı hedefleri içerisinde yer alan Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte kesintisiz bir şekilde Marmara'dan Akdeniz'e otoyol bağlantısı sağlanacaktır” dedi.Yapılan çalışmalarla ilgili rakamsal bilgiler de veren Gönenli, “16 Kasım 2020 tarihinde temel atma töreninin ardından başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak otoyolumuzun 23 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam uzunluğu 163 kilometredir. 86 kilometre gövde ve 11 kilometresi bağlantı olmak üzere 97 kilometresi Aydın kısmıdır. Geri kalan ise Denizli kısmıdır. Proje bünyesinde çeşitli şekillerde 100 adet köprü yapılacaktır. Toplam kamulaştırma maliyeti ise 1.1 milyar TL olarak öngörülmektedir. 2020 yılı rakamlarına göre toplam yatırım tutarı 1 milyon 137 bin 629 Euro'dur. Otoyolun tamamlanmasının ardından Aydın, Direcik ve Denizli'de bakım işletme tesisi kurulacak. 5 noktada inşa edilecek otoyol hizmet tesislerinin Aydın'daki 3'ü Şahnalı, Yenipazar ve Yamalak'ta olacak. 3 yıl yapım ve 17 yıl kullanım olmak üzere yap-işlet-devret modeli ile Fernas Otoyol A.Ş. otoyolun iletme hakkına sahiptir. Garanti edilen ortalama araç geçişi ise günlük 35 bindir” dedi.