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Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 2 bin gündür tutuklu olan HDP'li vekillere destek mesajı paylaştı. Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra aralarında Figen Yüksekdağ, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in bulunduğu HDP'lilerin fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş, "Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar." dedi. Özgürlük istediği HDP'lilerin eli kanlı terör örgütüne verdiği destekten söz etmeyen Başak Demirtaş, bir sosyal medya kullanıcısının "Yasin, Hasan, Riyad ve Ahmet bir daha gelemeyecek. Anneleri çocuklarının yalnızca mezar taşlarına sarılacak. Buna ne diyorsunuz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
Ekleme: 29.04.2022 - 13:22 Güncelleme: 29.04.2022 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
6-8 Ekim olaylarınının faili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aralarında Figen Yüksekdağ, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in bulunduğu HDP'lilerin fotoğrafını paylaşarak destek mesajı verdi.

Paylaşımına "Tam 2000 gün oldu, hapisteler. Haksız, hukuksuz bir şekilde rehin tutuluyorlar. Dik duruşunuz yarınlarımızı aydınlatıyor. İki bin defa aşk olsun, iki bin defa selam olsun size." notunu düşen Başak Demirtaş, sosyal medyada büyük tepki çekti.



Başak Demirtaş, özgürlük istediği Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin terör örgütüne verdiği destekten ve katledilen masum insanların ailelerinin çektiği acıdan ise söz etmedi. Başak Demirtaş, paylaşımına gelen "Yasin, Hasan, Riyad ve Ahmet bir daha gelemeyecek. Anneleri çocuklarının yalnızca mezar taşlarına sarılacak. Buna ne diyorsunuz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

İşte Başak Demirtaş'a gelen tepkilerden bazıları:


Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?

Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
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Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
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