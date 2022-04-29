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Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü

Pegasus, Kadir gecesinde alkol masasından "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşım yapan bir grup çalışanı ile ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı. Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus'un bu açıklaması, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı kızdırdı. Söz konusu paylaşımı 'özel hayat' kalıbına sığdıran Payzın, "Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" diye sordu. Payzın'ın bu çıkışına tekipçilerinden sert yanıt geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı Şirin Payzın'a "İslam ve Müslümanlara duyduğunuz kin, en temel insani değerleri dahi unutmanıza sebep olmuş." sözleriyle yanıt verdi.

Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
Ekleme: 29.04.2022 - 11:13 Güncelleme: 29.04.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
Kadir gecesinde alkollü masadan 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' notuyla paylaşım yapan bir grup Pegasus çalışanı büyük tepki çekmişti. İslam inancına göre kutsal kabul edilen bu özel gecede yapılan paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Pegasus'a yapılan saygısızlığın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Pegasaus'tan beklenen açıklama geldi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus şu açıklamayı yaptı:

'27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır.'

Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü


ŞİRİN PAYZIN PEGASUS'U HEDEF ALDI

Pegasus'un açıklaması Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı oldukça rahatsız etti. Ramazan ayında Müslümanların kutsal kabul ettiği bir günde yapılan çirkin paylaşımı savunan Şirin Payzın, 'Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır?' diye sordu. Pegasus'a tepki gösteren Payzın, 'Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?' diye ekledi. Payzın'ın bu sözleri takipçilerinin tepkisine neden oldu.

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Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
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