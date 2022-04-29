SİHA ile ilk kez bir gemi vuruldu: Mavi Vatan'da nefes kesen atış!

AKSUNGUR SİHA MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilk defa yüzen bir platform vuruldu.

Roketsan tarafından geliştirilen milli mühimmatlar SİHA'ların vurucu gücü olmaya devam ediyor.Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ise bir ilke sahne oldu.AKSUNGUR SİHA MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilk defa yüzen bir platform vuruldu.Savunmadaki Türkler bu hafta tatbikata damgasını vuran AKSUNGUR SİHA'yı gündemine aldı.