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Rusya Kiev'i BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sırasında vurdu

Rus ordusu akşam saatlerinde Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatarak sivillerin yaşadığı evleri vurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu açıkladı.

Rusya Kiev'i BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sırasında vurdu
Ekleme: 29.04.2022 - 09:13 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Rusya Kiev'i BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sırasında vurdu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu akşam saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırıları hatırlatarak, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da paylaşımında Guterres'in Kiev'i ziyareti sırasında Rusya'nın şehri seyir füzeleriyle vurduğuna işaret ederek, "Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer alıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Rusya bugün akşam saatlerinde Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatmış, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söylemişti.
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