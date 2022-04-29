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Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hareket beklentisi!

2 milyon turistin Ramazan Bayramı'nda tatile çıkmasını turizmciler, 10 milyar liralık bir hacim oluşmasını bekliyor.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:59 Güncelleme: 29.04.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hareket beklentisi!
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı.

Bayram tatilini yaşadığı şehrin dışında tatil yaparak geçirmek isteyenler, planlarını yaptı. Sıcaklığın yüksek olduğu Antalya, İzmir ve Muğla gibi illerde oteller doldu.

Koronavirüs döneminde zor günler geçiren turizimciler de heyecanlı.

Hesaplanan rakamlar turizimcilerin de yüzünü güldürecek cinsten.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ
Yapılan hesaplamalara göre; 2 milyon kişi büyük turizm hareketine katılacak.

Bayramda oluşacak ekonomik hareketlilik ise 10 milyar lira.

Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hareket beklentisi!

ESNAFIN BEKLENTİSİ
Turizmde bu hesaplar yapılırken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da kendi hesabını yaptı.

Tatlıdan kıyafete kadar yapılan hesaplarla toplam bayram cirosunun 25 milyar lira olması bekleniyor.
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