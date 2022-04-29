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PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı: Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında; Kavaklı köyü kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 29.04.2022 - 15:05 Güncelleme: 29.04.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet BAYAR 2022-20) Operasyonu kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu, biri Turuncu Kategoride Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
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