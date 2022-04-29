Milyonlara ödeme günü! İlave tediye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı bugün hesaplara yatıyor!

Ramazan Bayramı öncesi bugün milyonlarca kişiye ödeme yapılacak. Kamu işçileri 13 günlük ikramiye yani ilave tediye ödemelerini alırken; işsizlere, yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakanlara erken maaş ödenecek.Kamu işçilerine ilave tediye ödemesinden yaklaşık 700 bin kişi yararlanacak.Yapılacak en düşük ödeme net bin 550 lira (asgari ücretlilere) olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise 13 günlük ödeme olarak net 2 bin 323 lira verilecek.Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak.KİME, NE VERİLİYOR?5 Mayıs'ta yapılacak Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri, bayram nedeniyle bugün hesaplara yatırılacak.İşsizlerin eline damga vergisi kesilmiş olarak bin 986 ile 3 bin 972 lira arasında para geçecek. Bin 84 lira olan 65 yaş aylığı ile engel oranına göre 865 ya da bin 298 lira olan engelli aylığı da erken ödeniyor.Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaşlı ve engelli maaşları bugün hesaplara yatırılacak.İKRAMİYEDE İKİNCİ AŞAMAEmeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde de ikinci aşamaya bugün geçiliyor. SSK emeklilerinin ardından bugün de Bağ-Kur ve memur emeklilerine ödeme yapılacak.Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerine ayrıca bugün erken maaş ödemesi de gerçekleştirilecek.