İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Fabrikadan patlama sesleri de geldi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise acı haberi verdi. Patlamada 3 çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamada 9 işçi de yaralandı.
6 İŞ YERİNE SIÇRADI
İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Kartal, Ümraniye, Ataşehir ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
3 ÇALIŞANDAN ACI HABER
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yaptığı açıklamada, yangında yaralananlara müdahale edildiğini belirterek, "3 kişiden haber alınamadığı bilgisi geldi." dedi.
Tuzla Kaymakamı Ali Akça daha sonra yaptığı açıklamada acı haberi verdi. 3 çalışanın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.