Havaalanında bomba paniği! Uçağa 'bir hatırayla' binmek isteyen ABD'li aile ortalığı yangın yerine çevirdi

İsrail'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'li bir aile uçağa binerken yanlarına tarihi Golan Tepeleri'nden buldukları eski ve patlamamış bir bombayla binmek isteyince ortalık karıştı. Havaalanındaki insanların korku ve panikle kaçıştığı görüntüler gündeme damga vurdu. Aile ise bombanın 'yalnızca bir kabuk parçası' olduğunu ve onu hatıra için yanlarına aldığını iddia etti.

İsrail'de ilginç bir olay yaşanadı. Havaalanındaki ABD'li aile uçağa yanlarında getirdiği bagaj içinde eski ve patlamamış bombayla binmeye çalıştılar. Yetkililer, bu durum karşısında şaşkınlığa uğrarken, aile ise bombayı 'bir kabuk parçası' olarak isimlendirilerek bombayı Golan Tepeleri'nde bulduğunu söyledi.Aile, bombayı hatıra olarak getirdiğini ifade etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, 'Bagajlarını kontrol ettirirken mermi parçasını güvenliğe gösterdiler. Bir top mermisinden çıkan bir parça olduğu anlaşılan mermi nedeniyle bölgenin tahliyesi ilan edildi' denildi.Tahliye duyurusu havaalanında panik yarattı. Kalkış terminalinde bulunan yolcular birbirine girdi. 32 yaşındaki bir adam kaçabilmek için bagaj taşıma bandına tırmadı ve koşmaya başladığı sırada düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Sonrasında açıklama yapan adam, 'Çok fazla çığlık vardı. Hayatım için kaçmam gerektiğini düşündüm' dedi.Olay yerinden gelen görüntülerde yolcuların salonda koşup bağırıp yerlerde yatıp masa altında saklanmaya çalıştığı görüldü.Tehlike geçtikten sonra yolcuların tekrar terminale girmesine izin verdi. ABD'li aile ise bombasız bir şekilde uçağa bindirildi.