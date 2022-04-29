  • USD: 14,78 - 14,81
  • EURO: 15,54 - 15,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlenme teklifini reddince kadını rehin aldı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!

İstanbul Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay isimli kadın eski erkek arkadaşından evlenme teklifi aldı. "Hayır" cevabını alınca çılgına dönen öfkeli adam, kadını rehin alarak başına silah dayadı. Silahın tutukluk yapması sayesinde hayatta kalan kadın cinayete kurban gitmekten son anda kurtuldu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:34 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Evlenme teklifini reddince kadını rehin aldı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!İstanbul Kanunu Sultan Süleyman Hastanesi korku dolu anlara şahitlik etti. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği adam tarafından silahla rehin alındı. Silahın tutukluk yapması sonucu kadın cinayete kurban gitmekten kurtulurken, polis ekipleri şahıs etkisiz hale getirdi.

'HAYIR' CEVABINI ALINCA ÖLDÜRMEYE KALKTI
Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.'ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.

POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hayri K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlenme teklifini reddince kadını rehin aldı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!

SÜREKLİ RAHATSIZ ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerince kurtarılan Günay E. ise ifadesinde, Hayri K. ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediğini söyledi. Günay E., şahsın kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayet üzerine uzaklaştırma kararının verildiğini anlattı.
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası
TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! Yeni detaylara ulaşıldı!
İşte İBB'deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
Esenyurt’ta dairesini satılığa çıkarttı! Talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı!
Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş!
Ege'de Yunan provokasyonu: 3 günde 30 ihlale Türk jetleri misliyle karşılık verdi
Alman medyasından fonlanan Nevşin Mengü’den iki yüzlülük!
Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı
Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Almanya'da aşevi kuyruğu! Halk bedava yemek için hucüm etti!
Havaalanında bomba paniği! Uçağa 'bir hatırayla' binmek isteyen ABD'li aile ortalığı yangın yerine çevirdi
Bakan Dönmez 'Dile kolay' deyip açıkladı: 100 milyar dolarlık sessiz devrim yaptık
Bakan Kurum’dan Meral Akşener'in TOKİ yalanına tepki: Sizi niye rahatsız ediyor?
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında arıza!
Mehmetçik girileme denilen yerde! PKK'lı hainlere kaçacak delik yok
Rusya Kiev'i BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sırasında vurdu
Milyonlara ödeme günü! İlave tediye, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı bugün hesaplara yatıyor!
Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hareket beklentisi!

Ramazan Bayramı'nda 10 milyar liralık hareket beklentisi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Dezenformasyon yasası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Dezenformasyon yasası açıklaması

İstanbul'dan gemiyle Umre'ye gidilebilecek: 7 günlük seferler 2023'te başlayacak

İstanbul'dan gemiyle Umre'ye gidilebilecek: 7 günlük seferler 2023'te başlayacak

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi