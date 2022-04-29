Düşen uçakta can vermişti! Yürek yakan detay ortaya çıktı!

Bursa'da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı.Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu.Aslı Yüce'nin 'evet' demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.(Pilot Furkan Otkum'un Ramazan Bayramı sonrası nişanlanacağı öğrenildi)İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında bulunan Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Furkan Otkum'un cenaze namazı ikindi namazına müteakip Pendik Mevlana Camii'nde kılındı. Cenazeye Otkum'un ailesi, sözlüsü, yakınları katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Otkum'un cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.Acılı Anne Sevim Otkum, “Arızalı uçakla çocuğumu uçurdular. Aylarca sigortası yoktu. Anne uçak arızalı dedi. Uçma oğlum dedim. Ben onu pilot edene kadar çok acı çektim. Yavrum damatlığını almıştı, onu göndermişti bana. Haftaya nişanı vardı” diyerek gözyaşı döktü.KAZA ANI KAMERALARA YANSIDIYunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düşüp infilak etmişti.Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı.İlk görüntülerde infilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu anlaşılırken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma anları, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması ortaya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlanırken, gece saatlerinde uçağın enkazı kaldırıldı.