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Askerlik yerleri için beklenen gün geldi çattı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için bugün işaret edilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana binlerce adayın gözü e-Devlet ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu noktada "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasıyla e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ekleme: 29.04.2022 - 09:45 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Askerlik yerleri için beklenen gün geldi çattı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?Mayıs celbi askerlik yerleri için gözler MSB'de! Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi işlemlerini tamamladı. Vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada "Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklamanın gelmesiyle beraber sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden belli olacak. Peki, 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

Gelen son dakika açıklamasına göre; Mayıs Celbi askerlik yerleri açıklandı! Aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenilmişti. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 bugün belli oldu.

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Askerlik yerleri için beklenen gün geldi çattı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
MSB'nin açıklaması şöyle;

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
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