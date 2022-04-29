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Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına

Havaların ısınmasıyla fiyatların düşmesi beklenen Sebze-mevye fiyatları büyükşehirlerde olduğu gibi kaldı. Anadolu'da 6 TL'ye satılan salatalığın kilosu İstanbul'da 13 TL'den raflarda bulunuyor.

Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Ekleme: 29.04.2022 - 13:37 Güncelleme: 29.04.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Son dönemde aşırı fiyat yükselişiyle gündemden düşmüyor. Havaların ısınmasıyla beraber fiyatların düşmesi bekleniyordu ancak özellikle büyükşehirlerde fiyat etiketlerinde beklenen olmadı. Anadolu şehirleri ile büyükşehirlerde satılan sebze-mevye fiyatları arasında 2 katı fark var.

Hükümet, fiyatları sebepsiz olarak artıranlara karşı sürekli denetimler yapsa da özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki fahiş fiyatlamalar devam ediyor.

Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına

İSTANBUL'DA İKİ KATI FİYATA SATIYORLAR

Gazeteci Fatih Selek, Afyonkarahisar'da kurulan bir pazara gitti ve sebzelerin etiket fiyatlarını Twitter hesabından paylaştı.

Pazarda; salatalık 6 lira, domates 9 lira, taze soğan 1 lira, patlıcan 6 lira, kıvırcık ise 5 lira. İstanbul'da ise domates 15 lira, kıvırcık 10 lira ve salatalık ortalama 13 TL'den satılıyor.

Fiyat etiketlerindeki durum gösteriyor ki; ürünlerin fiyatı tarladan rafa gelene kadar komisyoncular tarafından yükseltiliyor.

Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda da ortaya çıktığı gibi meyve-sebze üretiminde tüm çileyi çiftçi çekerken tüccar, komisyoncu, sevkiyatçı ve marketler ise kârını alıyor.

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