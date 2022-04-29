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Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz

Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Ekleme: 29.04.2022 - 13:41 Güncelleme: 29.04.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Gezi Davası kararı sonrası Türkiye'yi kınayan ülkeler arasında yer alan Almanya, Osman Kavala ile ilgili yeni bir adım attı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, "Bu sabah saatlerinde Türk büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığımızı ve hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Sözcü ayrıca; AB üyesi diğer ülkeleri de benzer şekilde hareket etmeye çağırdıklarını söyledi.

Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

"KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI BEKLİYORUZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da mahkeme kararının, "Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyelik adayı olarak taahhüt ettiği anayasal standartlara ve uluslararası yükümlülüklere açıkça aykırı olduğunu" iddia etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) aldığı kararı hatırlatan Baerbock, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye ise 18'er yıl hapis cezası verilmişti.
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