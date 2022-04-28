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Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti!

Türkiye’nin düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı, Yunan adalarını ele geçirme ve bayrak dikme operasyonu tatbikatı yaptığını iddia etti.

Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti!
Ekleme: 28.04.2022 - 16:28 Güncelleme: 28.04.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti!
Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatıyla ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlarda bulunuldu.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLMESİ OLAY OLDU

Greek City Times'ta yer alan haberde Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak bayrak Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti.

Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili "Türklerin yeni geliştirdiği Atmaca füzeleri, tüm donanmamızı yok edebilir” ifadeleri yer aldı.

Greek City Times, şu ifadeleri kullandı:

“Türk SAT komandoları, Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup SAT komandosu, helikopterden denize bırakıldı. Diğer bir grup ise sualtından hareket ederek adaya çıkartma yaptı. SAT komandoları, adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çekti.”

"NATO BUNA GÖZ YUMUYOR"

Yunan askeri ve stratejik analiz sitesi Alt Greek, Türkiye’nin açıkça Yunanistan’ı hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti.

Alt Greek’de yayınlanan makalede, “Bu tatbikat, ABD’nin ve NATO’nun gözü önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor” ifadelerine yer verildi.

"HAVA SAHAMIZ 90 KERE İHLAL EDİLDİ"

Greek City Times, Türk jetlerinin ve SİHA’larının 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Greek City Times, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus’un tepki gösteremediğini söyledi:

“Savunma Bakanı Nikos Panagiotopolus, Rusya – Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye’nin NATO içerisindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye’ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus İHA’ları, en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti.”

YUNAN SPİKER: “ATMACA FÜZESİ DONANMAMIZI YOK EDEBİLİR”

Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleri ile Türkiye’de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye’nin geliştirdiği Atmaca gemisavar füzelerinin, Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etti:

“Rus Moskva firkateynini batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları, Girit ve Ege Adaları’ndaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA’yı ve İHA’yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil; onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta, Yunan donanmasını yok edebilirler.”
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