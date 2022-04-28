Ünlü televizyon yapımcısı Yüksel Aman ve güzel sanatçı Aydan Şener ekranlara geri dönüyor!
Ünlü televizyon yapımcısı Yüksel Aman, uzun süredir ekranlara uzak olan güzel sanatçı Aydan Şener'le televizyon programı yapacağını duyurdu.
Hasret bitiyor özlem sona seriyor.
Çalıkuşu'nun Feride'si güzel sanatçı Aydan Şener oldukça keyifli bir programla ekranlara geri dönüyor.
Programda güzel sanatçı, hayatın tün renklerini sizlerle paylaşacak.
Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak programda Aydan Şener sevenlerine; “Hadi gelin birlikte güzel anılar biriktirelim” dedi.