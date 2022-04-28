Tenis topuyla kasıtlı olarak yaktı: 'Anne, beni ateşe verdiler'

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan altı yaşında bir çocuk, kendisinden yalnızca birkaç yaş büyük bir başka çocuğun korkunç saldırısına uğradı. Tenis topuna benzin döküp ateşe vererek yüzüne fırlatan saldırgan, çocuğun yüzünü kasıtlı olarak ateşe verdi.Adı Dominick Krankall olan küçük çocuk, korkunç saldırıdan sağ kurtuldu, ancak yüzünde ve bacaklarında ikinci ve üçüncü derece ciddi yanıklar var. Kurbanın kız kardeşi Kayla Deegan, yardım toplamak için bir GoFundMe sayfası açtı ve 'Altı yaşındaki erkek kardeşim ölebilirdi. Çocuk bir topa benzin döktü, ateşe verdi ve ona fırlattı' diye yazdı. 'Kardeşimin yaraları hem fiziksel hem de fiziksel olarak ömür boyu onunla kalacak' diye de ekledi.Korkunç saldırı Pazar günü gerçekleşti. Dominick, ailesinin Louisiana Bulvarı'nda bulunan evinin arka bahçesinde, evde kiracı olduğu bildirilen bir grup çocukla oynuyordu. Deegan'a göre, sekiz yaşındaki komşu mülk üzerindeki bir kulübeye girdi ve bir şekilde benzin ve çakmak aldı.NBC News'un haberine göre küçük zorba, yaktığı topu Dominick'in üzerine attıktan sonra kaçtı ve onun yanışını izledi. Bridgeport Hastanesi medya ilişkileri koordinatörü John Cappiello, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Dominick'in durumunun iyiye gittiğini söyledi.Bridgeport Hastanesi'ndeki Connecticut Yanık Merkezi, Connecticut'ın tek Yanık Merkezi, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 62 doğrulanmış Yanık Merkezinden biri.NBC'nin haberine göre Bridgeport Acil Durum Yönetimi Ofisi, yaptığı açıklamada, ön raporların, dört kadar gözetimsiz çocuğun benzin ve yanan nesnelerle oynarken görüldüğünü gösterdiğini söyledi.Aile üyeleri, bunun Dominick'in komşusu tarafından ilk kez dövülmesi olmadığını ve daha önceki bir olay sonrasında da çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kurbanın kız kardeşi Kayla Deegan, 'Saldırganın zorbalık geçmişi var ve sürekli ceza almadan kurtuluyor. Annesi onun masum olduğunu düşünüyor. Ailesi ise bunun bir şaka olduğuna inanıyor' diye yazdı.'Dominick çok acı çektiği ve yanıklar nedeniyle yüzü şiş olduğu için konuşamıyor. Ancak anneme 'lütfen beni oraya geri götürme' dedi. Bu son derece adaletsiz ve hiçbir çocuğun başına gelmemeli. Küçük Dominick'imiz için adalete ihtiyacımız var.'Tenis topuyla kasıtlı olarak yaktı: Anne, beni ateşe verdilerNBC New York'un bildirdiğine göre, Salı akşamı itibarıyla 8 yaşındaki zanlıya karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı. Dominick'in ablası Kayla Deegan, 'Çocuğun ailesini de tanıyor olmak çok zor geliyor. Yapılacak hiçbir şey yok.' dedi ve ekledi: 'Bu olayın her yerde görülmesi gerekiyor, böylece herkes Dom'un hikayesini, neler yaşamak zorunda kaldığını öğrenebilir.'Dominick'in ailesi, çocuğun hastane masraflarının karşılanması ve saldırganından uzak yeni bir evde yaşayabilmesi için bağış yapılmasını umuyor. 'Burası onun için güvenli değil. En ufak bir bağış bize yardımcı olacak, bir paylaşım bile.... Bütün destekleriniz için teşekkürler.' Şimdiye kadar Dominick için 58 bin dolardan fazla bağış toplandı.