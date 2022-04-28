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Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter

Rusya-Ukrayna savaşı 63 gündür devam ederken, Rusya devlet televizyon programında yayın yapan ve Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Vladimir Solovyov'dan İngiltere'ye açık açık bir tehdit geldi. Solovyov, "Sizin işinizi bitirmek için bir sarmat füzesi yeter" dedi. Söz konusu füzeler 'şeytan' olarak isimlendiriliyor.

Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
Ekleme: 28.04.2022 - 10:30 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kaldı. Rusya'dan dünyaya gönderilen sert tepkilere bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Vladimir Solovyov, İngiltere'yi açık açık tehdit etti.

"BİR SARMAT FÜZESİ YETER"

Solovyov programda Putin'i nükleer silah kullanarak İngiltere'yi yok etmeye çağırdı. Solovyov, "Görünüşe göre, bir Sarmat füzesi demek eski bir Büyük Britanya demek" dedi.

'ŞEYTAN' DENİYOR

Sarmat füzesi Batı'da 'Şeytan' olarak isimlendiriliyor. Putin ise füzeden bahsederken füzenin 'durdurulamaz' olduğunuu söylemişti.

BENZER AÇIKLAMALAR

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan da benzer bir çıkış gelmişti. Bir televizon programına katılan Zaharova, "İngiltere'nin açıklamaları tam bir kabus. Tarafları barıştırmak için çaba göstermek yerine Ukrayna'yı barut ile doldurup fitili ateşlemek istiyorlar. Rusya düşmanlığı yarışında başrolü İngiltere'ye veriyoruz. Londra'dan çıkan sözleri NATO ve AB ülkeleri tarafından uygulanıyor. Çılgınlık derecesinde gelişmelere şahit oluyoruz" sözlerine yer verdi.

DENEME ATIŞI YAPILDI

Sarmat füzesi dünyanın en büyü ve en uzun menzilli nükleer füzelerinden biri. Putin, geçtiğimiz haftalarda füzenin deneme atışını denetledi ve başarılı olduğunu söyledi.
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