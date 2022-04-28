PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak D. 2016 yılında Şırnak ilinde PKKKCK/YPG/YDG-H terör örgütü mensupları üzerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğraf karesinde yer alması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.'ADLİ SİCİL KAYDI YOK' BAHANESİNE SARILDILARİBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak D.'nin adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı. Ulaşılan yeni bilgilere göre, Şafak D.'nin 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLMADIĞI İÇİN SİCİLİ TEMİZŞafak D.'nin ayrıca 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, ancak henüz mahkeme safahatının başlamadığı, bu nedenle kadın hakkında mahkemece verilerek kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt olmadığı tespit edilmiştir.5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşme şerhi ile kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor. Bu çerçevede devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri adli sicil sistemine işlenmiyor. 'Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi' ile 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararları ise adli sicil sistemine işlenilmesine rağmen, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde veriliyor. Buna bağlı olarak bu kayıtlar adli sicil belgelerinde görülmüyor. Bu kapsamda Şafak D.'nin de adli sicil belgesinde 'Adli Sicil Kaydı Yoktur' ve 'Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur' şeklinde ibare bulunuyor.ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİ GÖRÜLÜYORİstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Şafak D. hakkında herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı ve dolayısıyla kadınla ilgili arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadığı belirlendi.İBB KANUNA RAĞMEN ARŞİV ARAŞTIRMASIŞafak D.'nin 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 'Sosyal Çalışmacı' görev unvanıyla işe başladığı, Adli Sicil Belgesi'nin ise, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere e-devlet sistemi üzerinden alındığı belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 17 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre şahıs hakkında yapılması gereken 'Arşiv Araştırması' işlemi yapılmadan, Şafak D.'yi 01 Haziran 2021 tarihinde işe başlattığı ortaya çıktı.