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Pide kuyruğunda bekleyen gaziyi 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al (68), fırında tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, "Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti" dedi.

Ekleme: 28.04.2022 - 12:22 Güncelleme: 28.04.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Pide kuyruğunda bekleyen gaziyi 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettilerGazi Abdullah Al, 24 Nisan'da pide almak için Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi'ndeki fırına gitti. Burada tanımadığı bir kişi ile tartışan Abdullah Al, çıkışta 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle Abdullah Al yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Gelen polislerle merkeze giderek şikayetçi olan Abdullah Al, daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradan da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Abdullah Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

'BİRLİKTE BANA SALDIRDILAR'
Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzadığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim.'

Pide kuyruğunda bekleyen gaziyi 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettiler

'ACİLEN AMELİYATA ALDILAR'
Tekmeler nedeniyle ince bağırsağının hasar gördüğünü ve acil ameliyata alındığını belirten Abdullah Al, 'İlk olarak Körfez Devlet Hastanesi'ne gittiğimde 'Bir şey yok' dediler. Kan tahlili yaptılar, röntgen çektiler. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler, bir şeyimin olmadığını söylediler. Eve geldiğimde de gece fenalaştım. Daha sonra özel bir hastaneye geldim. Tedavi edip gönderecekler sanmıştım ama acilen ameliyata aldılar' dedi.

Pide kuyruğunda bekleyen gaziyi 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettiler

Öte yandan gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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