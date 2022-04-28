Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
İslam aleminin en kutsal gecesi ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dün tüm Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlandı. Camiler ve mescitler ibadet etmek isteyen milyonlarca kişiyle dolup taştı. Kadir Gecesi'nin kutsal oluşu, bazı Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup Pegasus çalışanı içkili masada kadeh tokuştururken, o anları Kadir Gecesi'ne hakaret ederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine Pegasus çalışanlarına tepki çığ gibi büyüdü.
Türkiye dün Kadir Gecesi'nin coşkusuyla cami ve mescitlere akın etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayının en özel gecesidir. Bu gecenin özelinde
Müslümanlar, günahlarının affı için ibadetlerine büyük bir özen gösterirler. Tamda bu noktada Pegasus çalışanlarından, dine saygısı olan herkesi çileden çıkaran bir paylaşım geldi.
ALKOLLÜ MASA SKANDAL SÖZLERLE PAYLAŞILDI
Pegasus çalışanlarından oluşan bir grup insan, sosyal medya hesaplarından içkili bir masa paylaşarak "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadelerini kullanarak bir fotoğraf
paylaştı. İslam inancının kutsal kabul ettiği bu özel geceye yapılan saygısızlık, görenleri çileden çıkardı Sosyal medya kullanıcıları bu terbiyesizliğin cezalandırılması gerektiğini
savunarak, paylaşım ve paylaşımda yer alan sözlerin açıkça İslam'a ve Müslümanların inancına
saldırı olarak gördü.
MESELE HAYAT TARZINA MÜDAHALE DEĞİL İNANCA SAYGISIZLIĞI ELEŞTİRMEK
Bazı sosyal medya kullanıcıları yapılan eleştirilerden yola çıkarak, Pegasus çalışanlarının paylaşımana yapılan eleştirileri "hayat tarzına müdahale olmadığını" ifade edip, inanca
karşı yapılan açık saldırıya verilen haklı bir tepki olduğu konusunda birleşti.
KAMUOYU YAKIN TAKİPÇİSİ! PEGASUS ÇALIŞANLARINA ŞİRKET TARAFINDAN BİR YAPTIRIM UYGULANACAK MI?
Kısa süredece sosyal medyanın birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına, yaptıkları skandal paylaşımlarından dolayı şirket tarafından bir yaptırım uygulanacak mı?