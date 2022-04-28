Kosovalı gençten Türk muhabire şaşırtan cevap!

Sunucu ve seyahat yazarı Raşit Ağzıkara gerçekleştirdiği sokak röportajında Kosovalı bir gence mikrofon uzattı. Ağzıkara ve genç arasında geçen diyalog güldürdü.Düzgün Türkçesiyle sunucuyu şaşırtan genç Ağzıkara'nın 'Nasıl bu kadar iyi Türkçe konuşuyorsun' sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.İşte o diyalog;Raşit Ağzıkara: Sen Türkçeyi nereden öğrendin?Genç: Şimdi İstanbul 1453 yılında fethedildi, Kosova ise 1389'da fethedildi. Sen mi bana Türkçe öğrettin ben mi sana?"