Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için "Büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır" diyen DEVA PartisiGenel Başkanı Ali Babacan'ın olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar "fırıldaklığın tarihini yazıyor" yorumlarına neden oldu.BABACAN: ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDİGeçtiğimiz günlerde fondaş T24'te açıklamalarda bulunan Babacan, Başkan Erdoğan'ı suçlayarak, "Gezi konusunda Erdoğan gözünü kararttı ve kimseyi dinlemedi."şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.BABACAN: ERDOĞAN HERKESİ DİNLEDİBabacan'ın 2013 yılında Habertürk kanalına verdiği röportajda ise Erdoğan'ı herkesidinlediğini belirttiği ortaya çıktı. Babacan o dönem yaptığı açıklamada, "SayınBaşbakanımız bizzat zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar herkesi dinledi.Sayın başbakanımızın, hükümetimizin bu gayretleri bu yaklaşımı karşılığını bulur.İllegal örgütlerin molotof kokteyleri ile demir bilyelerle ya da farklı entrümanlarlaçevreye zarar vermesi, yüzlerce dükkanı yakıp yıkması, araçlara zarar vermesi,polisimize yönelik hareketler, tabi bunları oturup seyretmek gibi bir durumumuzolamazdı. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten buna izin verilmez. Böyle bir kapıyıaçtığınızda yani şiddetle istediğini elde etme bu bir yöntem haline gelir." ifadelerinikullandı.NE OLMUŞTU?Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar 2013 yılında Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangınyerine çevirmek istedi.GEZİ DAVASI KARARA BAĞLANDIAnadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadankaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti. Osman Kavala hakkında, TCK'nın 312/1 maddesinden ceza verildiğine vurgu yapan mahkeme heyeti, bu nedenle sanığın, "mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme" tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" suçlarından hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.Mahkeme heyeti, Kavala'nın "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan her türlü şüpheden uzak, tam bir kanaat uyandıran kesin ve yeterli bir delil bulunmaması nedeniyle beraatinehükmederek bu suçtan tahliyesini kararlaştırdı.DİĞER SANIKLARTutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesigereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasınahükmetti.Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar verdi.DOSYALARI AYRILDIHeyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz,Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, YiğitAksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar verdi.CHP'Lİ İSİMLER TEHDİDE BAŞLADIGezi davasının karara bağlanmasının ardından CHP'li Özgür Özel, Aykut Erdoğdu ve SezginTanrıkulu başta olmak üzere birçok isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanınhakimlerini skandal ifadelerle hedef alarak tehdit etti.