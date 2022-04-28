Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı

Gerek parti içi gerekse ittifak kanadından beklediği desteği göremeyen CHP lideri son olarak "eleketrik kesme" tiyatrosunu sahneledi. Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun şovu beklediği etkiyi yaratmadı. Tek bir CHP'li dahi kendisine destek vermedi aksine eleştirdi. İttifak ortağı Akşener "Parasını ben vereyim" imasıyla tiye aldı. CHP'li gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu etkisiz eleman olmakla suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde elektrik fiyatlarındaki zamlara tepki gösterme amacıyla, gerçekte ise parti ve ittifak içi destek bulmak maksadıyla Ankara Çukurambar'daki evinin faturasını ödemeyeceğini açıklamış, elektriksiz kalmıştı. 21 Nisan günü elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söylemişti.Bir haftalık sürecin dolmasıyla CHP Lideri, 3 aylık bin 30 TL olan faturasının ödemesini bugün gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu bin 30 TL'ye ek olarak 28 TL de açma-kapama ücreti ve gecikme faizi ödemek zorunda kaldı. Ödeme işleminin tamamlanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine sabah saatlerinde ekipler tarafından yeniden elektrik verildi.Kılıçdaroğlu elektrik şovundan beklediği ilgiyi göremedi. Partisinden hiç kimse eylemini takip etmedi. CHP'liler izlemekle yetindi. Liderlerini karanlığa terk etti. İttifak ortağı Akşener ise 'Faturasını ben ödeyeyim' ifadeleriyle adeta Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.