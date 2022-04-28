  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Kebap satıcısı' İngiltere'de yılın fotoğrafı seçildi

İngiltere’de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafçısı 2022 yarışmasında ‘Sokak Yiyeceği’ dalında Debdatta Chakraborty, “Kebabiyana” isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:34 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
'Kebap satıcısı' İngiltere'de yılın fotoğrafı seçildiİngiltere'de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafçısı 2022 yarışmasında ‘Sokak Yiyeceği' dalında Debdatta Chakraborty, “Kebabiyana” isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı.

İkincilik ödülünü, Bangladeşli fotoğraf sanatçısı Syed Mahabubul Kader'in Dakka'da yağmur altında meyve satıcısını gösteren fotoğrafı “Kentte Yağmur” aldı.

Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışması ilk defa 2011'de başladı. Profesyonel ve profesyonel olmayan, yaşlı ve genç herkese açık olan Ödüller, dünyanın dört bir yanından yemek fotoğrafçılığı ve filmlerinde en iyileri seçiyor. 2011'den beri 96 ülkeden 80 binden fazla fotoğraf ve film ödüllere katıldı.

'Kebap satıcısı' İngiltere'de yılın fotoğrafı seçildi

'Kebap satıcısı' İngiltere'de yılın fotoğrafı seçildi
İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?