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Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!

Yönetmen, oyuncu ve senaristlerden oluşan 117 isim, "Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız." ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imzaladı. Terör olaylarına ve destekçilerine tepki göstermeyen sanatçıların, ülkeyi milyonlarca lira zarara uğratan Gezi Parkı olaylarını savunmaları sosyal medyadan tepki çekti.

Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
Ekleme: 28.04.2022 - 10:56 Güncelleme: 28.04.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen davada Osman Kavala ve diğer isimlerin ağır cezalarla hapse mahkum olmasının ardından karara tepkili olan sinemacılar bildiri hazırladı.

'Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız'
Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimlerin de imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız.

Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!

Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!”

Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
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