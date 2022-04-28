Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu Müslümanlar'a küfürler etmişti: Serbest kaldı

Kalkavan Grup bünyesinde çalıştığı iddia edilen Deniz Furkan Talu isimli şahsın, sosyal medya üzerinden dini değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunması ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katledenlere yönelik övgü dolu paylaşımlar yapması büyük tepki toplamıştı.Talu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanmıştı.Tutuklu sanık Deniz Furkan Talu ilk kez hakim karşısına çıktı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Deniz Furkan Talu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mehmet Sarı da katıldı.Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Deniz Furkan Talu, bahse konu hesabın kendine ait olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hesap muhtemelen diğer fotoğrafı paylaşmamdan ötürü bana zarar vermek isteyen bir kesimin. Paylaşımı ben yapmadım. O paylaşım herhangi bir şekilde bana ait değil, ben öyle bir insan değilim. Resim bana ait ama resmimi kopyalamışlar.Benim bu konulara yaklaşımım böyle olmaz. Facebook'daki 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklindeki paylaşım bana aittir. Bu paylaşımdan dolayı benim adıma böyle bir hesap açılarak itibar suikasti yapılmaya çalışılmıştır" dedi.Müşteki Mehmet Sarı ise beyanında, "Sanık kendi adına bir hesap açıldığını söyledi ancak kendi adına böyle bir hesap açıldığına ilişkin bir şikayeti yoktur. Aksi takdirde böyle bir paylaşım, hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık Talu'nun cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Müştekinin beyanı üzerine sanık Talu söz alarak, hesabın aynı gün içinde açıldığı ve silindiği sebebiyle şikayetçi olmak için zamanın olmadığını belirtti.Duruşmada sanık Talu'nun avukatı, "Müvekkilim hesabın kendine ait olduğunu kabul etmemektedir. Müvekkilim 'Kalkavan' isimli iş yerinde hiç çalışmamıştır. Olayın burada gelmesinin sebebi de silahlı kuvvetlere silah temin eden bir firma olması ve müvekkilimin de burada çalıştığı iddiası üzerine olay bu denli abartılmıştır" şeklinde konuştu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçları işlediğini belirterek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Açıklanan mütalaada ayrıca, sanığın tutuklulukta kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi istendi.Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Talu, "Şafak'ın fotoğrafına öyle yazma sebebimi açıklamak istiyorum. Şafak benim okuldan arkadaşımdır ve kişisel bir tanıdığımdır. Benim için bir sembol değildir. Fotoğrafa yaptığım yorum Şafak'ın eylemini ve suçunu övme amacı taşımamaktadır. Kişisel arkadaşlığım sebebiyle yaptığım bir yorumdur" ifadelerini kullandı.Son sözü sorulan sanık Talu, hesabın kendine ait olmadığını ve Şafak ile ilgili fotoğraf paylaşımını da suçu ve suçluyu övmek amacıyla paylaşmadığını söyledi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Furkan Talu'nun savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Talu'yu 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 5 ay hapis cezasına ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.Sanık Talu'yu toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkındaki 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.