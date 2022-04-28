İşte 'Gezi' gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Gezi Kalkışması Davası'nda yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.Yedi sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. Gezi Kalkışması Davası'nın kararı açıklandıktan sonra bazı kesimler Gezi'de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olmadığını ve yapılanların 'özgürlükçü eylemler' olduğunu iddia etti.VERİLERLE GEZİ TERÖRÜGezi'ye dair veriler ise 'özgürlükçü eylemler' olduğuna yönelik bu iddiaları çürütüyor. Gezi Parkı vandallığındaki terörizme varan olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi.326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi. 89 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Sokak aralarında bariyerler kuruldu, Molotof kokteylleriyle saldırılar gerçekleştirildi.Kaldırım taşları yerlerinden sökülerek barikatlar kuruldu. Belediye ve iş makinaları ele geçirilerek polise karşı kullanıldı. Bu olaylar esnasında 697 güvenlik görevlisi yaralandı, polis memuru Mustafa Sarı şehit oldu.Gezi'nin maliyetinin ise Türkiye'ye 1,4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.FOTOĞRAFLAR TÜM GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYORGezi olaylarında çekilen birçok fotoğraf karesi de bu verileri doğruluyor. Fotoğraflara bakıldığında otobüslerden, otobüs duraklarına, ambulanslardan polis araçlarına kadar birçok aracın tahrip edildiği hatta bazılarının yakıldığı görülüyor.Kamu binalarına yapılan saldırılar dışında sokak aralarında kurulan barikatlar için kaldırımların söküldüğü ve saldırmak için hazırlık yapıldığı objektiflere yansıdı.Fotoğraf karelerinde, terör estiren eylemciler arasında taş atanlar, sapan kullananlar, hava fişek atışı yapan düzenekler kullananlar olduğu gibi Molotof kokteyli atanlar da mevcut.Araçların yakıldığı gece saatlerinde ise eylemcilerin hazırladıkları barikatların arkasında siper aldığı karelere yansıdı.Ele geçirdikleri bazı belediye araçları ile iş makinalarını da amaçlarına uygun olarak kullandıktan sonra yaktıkları fotoğraf karelerinde ortaya çıkıyor.