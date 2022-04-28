İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ihale yolsuzluğuna ait raporlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu olarak gönderildi. Müfettişlerin yaptığı ön incelemede ifade istem yazısı gönderilen İmamoğlu'nun savunması ise şaşırttı. İmamoğlu : "belediye şirketlerinde tespit edildiği iddia edilen usulsüz işlemler nedeniyle şahsıma cezai sorumluluk yüklenemez" dedi.Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan ve yakınındaki ailelerin şirketlerine verdiği milyarlık usulsüz ihaleler kamu zararı oluşurken, belediye üzerinden nasıl vurgun yapıldığı gözler önüne serilmişti. İçişleri Bakanlığı, ihalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığından müfettişler görevlendirerek ihaleler üzerinde inceleme yaptı. Aylarca ihbarlara konu olan ihaleleri inceleyen mülkiye müfettişleri 10 bin sayfalık rapor hazırladı."İBB'YE OLAN BORÇLARINI BİLE ÖDEYEMEMİŞLER"Yapılan şikayetlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan iş adamı Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından seçimlerden sonra kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan Kültür A.Ş. tarafından ihale açılmadan mevzuata aykırı olarak davetiye usulü ile İstanbul'un tüm duvar panoları, yol kenarları, üst geçitleri, reklam ekranları gibi reklam alanlarının ihalesinin verildiği, İBB ve tüm iştiraklerinin özellikle vinil baskı işlerinin piyasa değerinin 4-5 katı bedelle Subaşı ailesine ait "Popüler Reklam Şirketi" ve "Genç Popülist Reklam Şirketine" verildiği, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine borçlu olan bu şirketlerin bu yolla finanse edilerek, ışıklı reklam ekranları projesinin uygulamaya konulduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Subaşı ailesinin, bırakınız böylesi büyük yatırımları gerçekleştirecek finansal gücünün olmasını İBB'ye olan borçlarını dahi ödeyemediği belirtildi.İMAMOĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN SAVUNMAMüfettişlerin iddialara ilişkin yaptıkları çalışmalarda Subaşı ailesinin şirketi Genç Popülist'e verilen ihalelerin büyük çoğunluğuna davet edilen Markaj Açıkhava Reklam ile "Quara Medya'nın ihaleye davet edilmeden ihale tarihinden sadece 3 ay önce kurulan, ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan Onur Buğra Subaşı'na ait Panoffect Medya şirketinin ihaleye davet edilmesi ile yetinildiği belirtildi. Mülkiye Müfettişliğince hakkında ön inceleme yapılan isimler arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, müfettişlere verdiği ifade istem yazısında savunmasıyla şaşırttı. Gerek belediyenin gerekse bağlı şirketlerin ihale iş ve işlemlerinden belediye başkanının cezai yönden sorumluluğunun bulunmadığı, hizmet alım işlerinde belediye başkanı olarak harcama ve ihale yetkilisi sıfatını haiz olmadığın belirten İmamoğlu, söz konusu ihale iş ve işlemlerine ilişkin belgelerde imzasının bulunmadığını, sözü edilen işlere dair talimat verdiğine ya da dolaylı da olsa yönlendirmede bulunduğuma dair her hangi bir delil olmadığını söyledi. İmamoğlu ifade istem yazısına ayrıca, "belediye şirketlerinde tespit edildiği iddia edilen usulsüz işlemler nedeniyle şahsıma cezai sorumluluk yüklenemez" dedi.İHALEYİ VERENLER İMAMOĞLU'NU KORUDUMüfettişlerin hazırladığı raporda, her ne kadar, iddia konusu ihale süreçlerinde görev alan Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştirakleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. görevlilerinin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sıralı amirlerin söz konusu ihalelerle ilgili herhangi bir talimatı olmadığı" yönünde beyanda bulunmuşlar ise de, Belediye veya bağlı iştirak şirketi görevlilerinin "böylesine büyük tutarlı ihaleleri kendi tercih, takdir ve iradeleriyle" mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere vermelerinin, hayatın olağan akışına ve idarenin olağan işleyişine aykırı olduğu belirtildi.MÜFETTİŞLER : "BANKA HESAP HAKEKETLERİ, HTS KAYITLARI İNCELENSİN"İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Subaşı ailesinin irtibat ve yardımlaşma içerisinde olup olmadığı, Ekrem İmamoğlu tarafından Subaşı ailesinin korunup kollanması sebebiyle adı geçenlere mevzuata aykırı şekilde ihaleler verildiğinin ortaya konulmasının, ancak Türk Ceza Kanunu'nun adli makamlara sağladığı yetki ve imkânlar yardımıyla yapılacağı belirtildi. Raporda Ekrem İmamoğlu ile Subaşı ailesi arasında HTS kayıtlarının takibi, internet iletişiminin takibi, banka hesap hareketlerinin takibi, kriminal laboratuvar incelemeleri, konut ve işyeri araması gibi tespitlerin yapılabileceği belirtildi.EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA İZNİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusundan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile piyasa rayici altında "Muhammen Bedel Takdir Raporu" hazırlayan Reklam Yönetimi Müdürleri, Şefler ve ihale sürecinde yetkili olan birçok isim hakkında soruşturma izni verildi. İhalelerdeki yolsuzluklarla ilgili müfettiş raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da gerekli soruşturmaların yapılması amacıyla gönderildi.