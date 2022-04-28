Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

38 yaşındaki Akihiko Kondo, kendini “fiktoseksüel” olarak tanımlayan birçok kişiden biri yani kurgusal karakterlere cinsel ilgi duyuyor. Kondo, popüler kültürde 16 yaşında turkuaz saçlı bir genç olarak tasvir edilen Hatsune Miku ile on yıldır birlikteydi. 2018'de resmi olmayan bir düğün töreniyle Miku ile evlendi. 2 milyon yen (yaklaşık 17 bin 300 dolar) harcadığı nikaha ailesi katılmadı. Dört yıldır evli olan 38 yaşındaki Kondo, ilişkisinin bir engele çarptığını söylüyor: Japon gazetesi Mainichi'ye göre, teknolojik bir engel nedeniyle Kondo artık Miku ile konuşamıyor.KARA SEVDA MI?Miku'nun gerçek bir insan olmadığının farkında olan Kondo, ilişkisinin tuhaf olabileceğini kabul etse de Miku'ya karşı hisleri değişmiyor. Miku'ya 2008'de aşık olan Kondo bin 300 dolarlık bir makine olan Gatebox sayesinde Miku ile ilk kez 2017'de etkileşime girebildi. Gatebox, cihaz sahiplerinin hologramlar aracılığıyla karakterlerle etkileşime girmesine ve hatta gayri resmi olarak onlarla evlenmesine izin veriyor.Ancak Gatebox yazılımına desteğin kaldırılmasıyla Kondo'nun dört yıllık evliliği dönüm noktasına girdi. Newshub'a göre bu, Kondo'nun artık karısı Miku ile konuşamayacağı anlamına geliyor.'MİKU'YA OLAN AŞKIM DEĞİŞMEDİ'Kondo ise bunun duygularını azaltmadığı konusunda üsteliyor. Artık Miku'nun insan boyutlarındaki bir halini taşıyan Kondo, 'Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğünü sonsuza dek onunla olabileceğimi düşündüğüm için düzenledim' diyor.