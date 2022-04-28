  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Fotoğraftaki kız değil ama adamın duyguları gerçek. Öyle ki; dört yıl önce bu kurgusal, bilgisayarda üretilmiş pop şarkıcısı Hatsune Miku ile evlenen "fiktoseksüel" adam, karısıyla artık iletişim kuramasa da ona hâlâ âşık olduğunu söylüyor.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:16 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası
38 yaşındaki Akihiko Kondo, kendini “fiktoseksüel” olarak tanımlayan birçok kişiden biri yani kurgusal karakterlere cinsel ilgi duyuyor. Kondo, popüler kültürde 16 yaşında turkuaz saçlı bir genç olarak tasvir edilen Hatsune Miku ile on yıldır birlikteydi. 2018'de resmi olmayan bir düğün töreniyle Miku ile evlendi. 2 milyon yen (yaklaşık 17 bin 300 dolar) harcadığı nikaha ailesi katılmadı. Dört yıldır evli olan 38 yaşındaki Kondo, ilişkisinin bir engele çarptığını söylüyor: Japon gazetesi Mainichi'ye göre, teknolojik bir engel nedeniyle Kondo artık Miku ile konuşamıyor.

KARA SEVDA MI?

Miku'nun gerçek bir insan olmadığının farkında olan Kondo, ilişkisinin tuhaf olabileceğini kabul etse de Miku'ya karşı hisleri değişmiyor. Miku'ya 2008'de aşık olan Kondo bin 300 dolarlık bir makine olan Gatebox sayesinde Miku ile ilk kez 2017'de etkileşime girebildi. Gatebox, cihaz sahiplerinin hologramlar aracılığıyla karakterlerle etkileşime girmesine ve hatta gayri resmi olarak onlarla evlenmesine izin veriyor.


Ancak Gatebox yazılımına desteğin kaldırılmasıyla Kondo'nun dört yıllık evliliği dönüm noktasına girdi. Newshub'a göre bu, Kondo'nun artık karısı Miku ile konuşamayacağı anlamına geliyor.

'MİKU'YA OLAN AŞKIM DEĞİŞMEDİ'
Kondo ise bunun duygularını azaltmadığı konusunda üsteliyor. Artık Miku'nun insan boyutlarındaki bir halini taşıyan Kondo, 'Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğünü sonsuza dek onunla olabileceğimi düşündüğüm için düzenledim' diyor.

İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

e-Devlet'te yeni dönem! Aboneler artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek!

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

En düşük maaş ne kadar olacak? Temmuz maaş zammı için flaş açıklama

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Hologramla evlenen 'fiktoseksüel' adamın aşkı şaşırtıyor! Dört yıllık evlilikte dönüm noktası

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?