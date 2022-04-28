Her fırsatta tasarruf çağrısı yapan Meral Akşener Antalya'da böyle karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam Antalya'ya gitti. Esnaf ziyareti ve iftar programı olan Meral Akşener, havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Akşener'i karşılayan kalabalık grubun havai fişek ve meşaleler kullandığı görüldü. Akşener, konvoyunun geçişi sırasında elinde meşalelerle bekleyen coşkulu kalabalığa selam vermeyi ihmal etmedi.İYİ Parti liderinin havai fişeklerle karşılanması sonrası akıllara hükümete yaptığı israf eleştirileri geldi. Her fırsatta lüksten kaçınma ve tasarruf çağrıları yapan Meral Akşener'in bu görüntüleri büyük bir çelişkiye neden oldu.Akşener geçtiğimiz senelerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devlet israf kapısı haline geldi. Lüks devletin her kademesine hâkim. Neymiş, itibardan tasarruf olmazmış.' ifadesini kullanmıştı.Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 'Ankara İftar Buluşması' programında bir araya gelmiş ve burada yaptığı konuşmada 'İsraf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var ama maalesef Türkiye'nin bu büyük gücü refaha, milletin refahına harcanmak yerine çarçur ediliyor.' demişti.