Her fırsatta tasarruf çağrısı yapan Meral Akşener Antalya'da böyle karşılandı
Geçtiğimiz akşam Antalya'ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini bekleyen partililer tarafından havai fişekler ve meşalelerle karşılandı. Akşener, konvoyunun geçişi sırasında elinde meşalelerle bekleyen coşkulu gruba selam vermeyi ihmal etmedi. Hükümete her fırsatta israf eleştirilerinde bulunan Akşener'in oldukça masraflı karşılama programı büyük bir çelişkiye neden oldu.
AKŞENER'İN BÜYÜK ÇELİŞKİSİ
İYİ Parti liderinin havai fişeklerle karşılanması sonrası akıllara hükümete yaptığı israf eleştirileri geldi. Her fırsatta lüksten kaçınma ve tasarruf çağrıları yapan Meral Akşener'in bu görüntüleri büyük bir çelişkiye neden oldu.
Akşener geçtiğimiz senelerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Devlet israf kapısı haline geldi. Lüks devletin her kademesine hâkim. Neymiş, itibardan tasarruf olmazmış.' ifadesini kullanmıştı.
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 'Ankara İftar Buluşması' programında bir araya gelmiş ve burada yaptığı konuşmada 'İsraf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var ama maalesef Türkiye'nin bu büyük gücü refaha, milletin refahına harcanmak yerine çarçur ediliyor.' demişti.