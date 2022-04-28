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Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden İBB'ye tepki!

İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmıştı! Bir tepki de Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden geldi.

Ekleme: 28.04.2022 - 19:05 Güncelleme: 28.04.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden İBB'ye tepki!
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Biriminde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu olaya dair ise Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan mesaj şu şekilde;

Cennet vatanımıza kasteden örgütlere üye olmak bir yana sempatiyle bakmak bile kabul edilemez. Her sosyal çalışmacının ödevlerinden biri sosyal hizmet mesleğinin itibarını korumak ve yüceltmektir. Bu nedenle sosyal hizmet mesleğini icra eden kişiler; yasadışı faaliyetlerin bir parçası asla olamaz.

Dün kamuoyunda gündem olan bir terör yandaşının yerel yönetimlerde istihdam edilmesi vicdanları yaralamıştır. Basında gördüğümüz kadarıyla mesleği ile ilgili olarak bu kişi asla Sosyal hizmet mesleğini taşıyamaz ve mesleğimizin itibarını zedeleyemez. Çünkü sosyal hizmet; kargaşaya şiddete, adaletsizliklere karşı durmayı savunan bir meslektir.

Bu vesileyle devletimize ve milletimize karşı her türlü alçaklığın ve ihanetin karşısında dimdik duracağımızı sosyal hizmet mesleğini temsil edenler olarak bir kez daha belirtmek istiyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden İBB'ye tepki!

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