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Fed faiz kararı öncesi önemli veri açıkladı: ABD ekonomisi alarm veriyor!

Gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi ABD'de 2022 yılı ilk çeyrek büyüme verisi endişe yarattı. Parasal sıkılaşmanın güçleneceği döneme girilirken, ABD ekonomisi beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı.

Fed faiz kararı öncesi önemli veri açıkladı: ABD ekonomisi alarm veriyor!
Ekleme: 28.04.2022 - 16:21 Güncelleme: 28.04.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Fed faiz kararı öncesi önemli veri açıkladı: ABD ekonomisi alarm veriyor!
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

GEÇEN YIL YÜZDE 5,7 BÜYÜMÜŞTÜ

Ülke ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde ithalat ise artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve konut sabit yatırımları bu dönemde artış gösteren kalemler oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 5,2'lik artış kaydetti.

Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 5,4 artması bekleniyordu.

Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik faaliyeti kesintiye uğratmasının ve dış ticaret açığındaki artışın ABD ekonomisindeki daralmada etkili olduğunu belirtti.
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