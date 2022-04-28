Elon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan 'kaçış' var

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk hala gündem olmaya devam ediyor. Neredeyse dünya çapında herkes dünyanın en zengin insanını konuşuyor. Musk'ın bu durumu onu dünyaca ünlü TIME dergisinin kapağına taşımış durumda.TIME dergisi, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, TIME dergisine kapak oldu. Kapakta Elon Musk, Twitter'ın sembolü olan mavi kuşlarla dolu bir kafesi tutar halde çizildi. Kapakta Molly Ball imzalı “Herkes Elon Musk hakkında neyi yanlış anlıyor” yazısı yer aldı.Öte yandan, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası ünlü şarkıcı Katy Perry ve ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da dahil olmak üzere yüksek profilli bazı hesapların takipçi sayıları son birkaç günde önemli ölçüde düştü. Cumhuriyetçi kongre üyesi Marjorie Taylor Greene gibi önde gelen sağcı isimlerin takipçi sayılarında ise büyük artışlar yaşandı.131,7 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takip edilen kullanıcısı olan Obama'nın takipçi sayısı Pazartesi gününden bu yana 300.000 takipçi kaybetti. 108,8 milyon takipçisi olan Perry ise 200.000 kişilik bir kayıp yaşadı.Twitter, botları ve sahte hesapları rutin olarak temizliyor, bu da takipçi sayılarının düşmesine neden olabilir. Ancak Twitter'a göre takipçi sayısındaki dalgalanmalar organik yeni hesap açılışlarından ve kapanışlarından kaynaklandı.ABD'nin önde gelen sağcı politikacıların ve kişiliklerin takipçi sayıları ise Musk'ın Twitter'ı satın alma haberinin ortaya çıkmasından bu yana büyük artışlar gördü. NBC News, Cumhuriyetçi kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'in takipçi sayısının 100.000 takipçiyle arttığını gördüğünü ve Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun Pazartesi gününden bu yana 90.000 takipçi kazandığını bildirdi.Twitter'ı satın aldıktan sonra neler yapacağı merak edilen Elon Musk, Twitter hesabından ise paylaşımlarını sürdürüyor. Musk son tweet'lerinde sürpriz olmayan bir şekilde Twitter'ı konu ediniyor ve gelecek için bazı ipuçları veriyor.Örneğin; geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımında 'Twitter'ı son derece eğlenceli hale getirelim!' dedi.En önemli paylaşımı ise Twitter'ın mesajlaşma bölümü DM (Direkt Mesajlar) hakkında oldu. Musk, 'Twitter DM'leri Signal gibi uçtan uca şifrelemeye sahip olmalıdır, böylece hiç kimse mesajlarınızı gözetleyemez veya hack'leyemez.' ifadelerini kullandı.Böylece Twitter'a yakında uçtan uca şifreleme özelliğinin gelebileceğinin sinyalini verdi.